Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 28 сентября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Почти 600 зданий на испанском острове Пальма были уничтожены в результате извержения вулкана Кумбре-Вьеха и распространения по территории острова потоков лавы. Об этом говорится в официальном аккаунте Института вулканологии Канарских островов в Twitter.

Цитата из видео на YouTube Извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Испания

«589 зданий уничтожено, 258 га покрыто лавовыми потоками, 21 км дорог разрушено», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что после небольшого перерыва вулкан Кумбре-Вьеха возобновил активность в виде выбросов пепла.