Санкт-Петербург, 28 сентября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Международный аэропорт «Пулково» обслужит первые два чартерных рейса из Санкт-Петербурга в Египет. Прямое авиасообщение города с этой страной возобновлено впервые с осени 2015 года, после гибели российского самолета над Синаем. Об этом 28 сентября сообщили в пресс-службе компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС), управляющей аэропортом Пулково.

Mstyslav Chernov Туристы в Египте

Первые два чартерных рейса из Петербурга на египетские курорты выполнит авиакомпания Air Cairo. 28 сентября в 03:30 мск рейс с пассажирами вылетел Шарм-Эль-Шейх. А 30 сентября в 16:40 мск будет выполнен рейс в Хургаду. Как заметили в пресс-службе, билеты можно забронировать в составе туристического пакета.

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Напомним, с ноября 2015 года Россия приостановила авиасообщение с Египтом — до налаживания должного уровня безопасности полётов. В 2016 году причиной крушения лайнера был назван теракт. В 2021 году чартерное авиасообщение с Египтом было возобновлено из Москвы и многих других городов.