Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 28 сентября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Около 600 зданий было уничтожено на острове Пальма (автономное сообщество Канарские острова, Испания) потоками лавы из извергающегося вулкана Кумбре-Вьеха. Об этом 28 сентября сообщает Вулканологический институт Канарских островов на своей странице в соцсети Twitter.

NASA Вулкан Кумбре-Вьеха

«589 зданий уничтожено, 258 га покрыто лавовыми потоками, 21 км дорог разрушено», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что испанская авиакомпания Binter приняла решение о возобновлении полётов в аэропорт острова Пальма и из него, которые были прерваны из-за извержения вулкана, с 13:00 27 сентября.