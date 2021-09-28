Москва, , 11:31 — REGNUM Законопроект о наказании за нарушения Правил дорожного движения (ПДД) водителей автомобилей с иностранными номерами правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября.

ГИБДД Yarregion.ru

Сейчас инспекторы могут только оформить правонарушение и наложить штраф, так как задержание иностранного транспортного средства до уплаты штрафа в КоАП предусмотрено не по всем видам административных нарушений. В результате транспортное средство нарушителя имеет возможность продолжить движение и беспрепятственно покинуть территорию страны без уплаты штрафа.

Проект федерального закона предусматривает задержание принадлежащего иностранному перевозчику транспортного средства в порядке и случаях, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, в том числе за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения.

Для обеспечения неукоснительного привлечения иностранных перевозчиков к административной ответственности проектом федерального закона предлагается в случае совершения административных правонарушений, предусмотренных статьей 11.23 или главой 12 КоАП, транспортными средствами, принадлежащими иностранным перевозчикам, задерживать автомобиль путем прекращения движения при помощи блокирующих устройств до уплаты административного штрафа.