Южно-Сахалинск, 28 сентября, 2021, 11:31 — ИА Регнум. На Сахалине 28 сентября открылась самая восточная в РФ «Точка кипения» — современная образовательная площадка расположилась в Сахалинском государственном университете, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

Andrey dementev Ламанон на острове Сахалин

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«Ваша «Точка» уже в определенном смысле уникальная. Она самая восточная в стране. Но секрет таких площадок в том, что среди них нет главной. Каждая может стать лидером в своем направлении и у вас есть все шансы стать первыми», — сказал на церемонии открытия специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, директор направления «Молодые профессионалы» АСИ Дмитрий Песков.

В России работает уже 119 «Точек кипения». На Сахалине упор будет сделан на достижении регионом поставленной цели — к 2025 году добиться углеродной нейтральности. Помимо этого на самой восточной образовательной площадке особое внимание будет уделено развитию водородной энергетики, использованию беспилотной авиации, развитию технологий в сфере экономики океана.

«Мы уже два дня на Сахалине обсуждаем с командой губернатора глобальные темы. Развитие сфер рыбопереработки, лесопереработки, нефте‑ и газодобычи, туризм. В общем-то можно весь регион назвать точкой кипения. Многое сделано, и многое ещё предстоит. Планы большие. Но все зависит не только от нас, но и от вас, молодежи. Именно вы будете двигать экономику в будущем и строить регион и страну. А это место поможет достичь вам успехов», — обратился к студентам министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 2022 года начнётся верификация климатических проектов по отечественным стандартам, разработанным на основе международных, система которых сформирована и позволит присваивать статус углеродным проектам, об этом на совещании на Сахалине заявил 27 сентября министр экономического развития России Максим Решетников.