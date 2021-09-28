Севастополь, 28 сентября, 2021, 11:31 — ИА Регнум. Проект закона «Об охране зеленых насаждений в городе Севастополе» принят в первом чтении депутатами Законодательного Собрания 28 сентября, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

Законопроект депутатам представил губернатор Михаил Развожаев. Новый документ должен ограничить вырубку и создать условия для озеленения города.

«Во-первых, законопроект регулирует вопросы сохранения зеленых насаждений. Второе, что немаловажно, — ограничивает хаотичную вырубку. В-третьих, законопроект обеспечивает инвентаризацию зеленых насаждений, а также создает условия для планирования озеленения в дальнейшем», — отметил Михаил Развожаев.

В документе прописан механизм выдачи порубочного билета — ведение реестра порубочных билетов станет общедоступным и открытым, а также проведения компенсационного озеленения.

Как отмечалось на заседании ЗС, закон, регулирующий охрану лесных насаждений. В Севастополе не могли принять на протяжении последних семи лет. За проект документа в первом чтении депутаты проголосовали единогласно.