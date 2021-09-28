Омск, 28 сентября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Архитектор Евгений Зоммер скоропостижно скончался в Омске на 69-м году жизни. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 сентября в мэрии города.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Свеча

Администрация Омска выразила соболезнования родным и близким Евгения Зоммера.

В 2015—2017 годах он исполнял обязанности директора городского департамента архитектуры и градостроительства и главного архитектора Омска. Принимал участие в разработке генерального плана города, в разработке проектов программ по реконструкции кварталов ветхого жилья и других. С 1994 года являлся членом Союза архитекторов России.

Прощание с Евгением Зоммером состоится 29 сентября.

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