Брянск, 28 сентября, 2021, 11:32 — ИА Регнум. В Брянской области 28 сентября подтверждено 193 случая заражения коронавирусом, что на один случай меньше, чем выявлено за предыдущие сутки. Общее количество положительных диагнозов COVID-19 превысило 65 тысяч. За сутки выписан 121 пациент, скончались от осложнений шесть человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Брянской области выявлено 65 125 носителей инфекции. Справились болезнью 60 423 человека, скончались от осложнений при COVID-19 уже 1 424 пациента.

Лаборатории провели 781 254 исследования на коронавирус, в том числе 2423 теста проверены за последние сутки.