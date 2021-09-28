Москва, 28 сентября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. В настоящее время можно говорить о том, что в РФ 92-й и 95-й бензин подорожали примерно на 6% относительно января 2021 года. Об этом 28 сентября заявил глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов, выступая на пресс-конференции «Топливный кризис. Сколько будет стоить бензин и дизель в октябре?».

Mustangoil.ru Бензин

«Если говорить о неких фундаментальных факторах, которые связаны с ценой на нефтепродукты в оптовом сегменте, то они не изменились, — сказал Баженов. — Не было никаких экономических предпосылок в рамках действующих условий для того, чтобы розничные цены снижались. У нас не снижались акцизы, не повышалась экспортная пошлина. У нас были кое-какие угрозы — «дескать, если вы будете так же активно поставлять на экспорт, то мы вам его запретим». Но серьезной проработки эта тема не получила. И сама по себе она не очень реализуема, потому что может затронуть тех, кто вообще не виноват в росте биржевых, оптовых цен».

Поэтому, как полагает аналитик, не стоит удивляться тому, что бензин и дизельное топливо по-прежнему дорожают на бирже.

«А в рамках розницы мы будем наблюдать продолжение тех же самых тенденций, которые были до того, как началась предвыборная акция крупных нефтяных компаний. Уже сейчас мы можем говорить о том, что 92-й и 95-й бензин подорожали примерно на 6% относительно января 2021 года. То есть они уже находятся в паритете с тем значением, которое считается годовым по инфляции», — сказал Баженов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский заявил о том, что по итогам 2021 года бензин вполне может подорожать на 10%.