София, 28 сентября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Из поврежденных трюмов сухогруза VERA SU, севшего на мель в районе Каменного Берега (Добричская область Болгарии), в акваторию Черного моря попали несколько тонн химических веществ. Информацию об этом корреспонденту ИА REGNUM подтвердил источник в Морской инспекции Добрича.

(сс) dimitrisvetsikas1969 Море

По словам источника, речь может идти о двух или трех тоннах карбамида. В настоящее время работы по разгрузке суда для его последующей транспортировки на ремонтный завод откладываются по техническим причинам. Согласно прогнозам специальной комиссии при местной администрации Добрича, в том случае, если соответствующие работы не будут проведены в ближайшее время, регион может стать зоной экологического бедствия.

Напомним, турецкое судно VERA SU, шедшее под Панамским флагом и доставлявшее с Украины в Варну около 3300 тонн минеральных удобрений, село на мель 20 сентября. По предварительным данным, причиной инцидента стала ошибка вахтенного офицера.