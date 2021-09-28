Якутск, , 11:36 — REGNUM Главным умение специалиста на госслужбе в Якутии считается искусство объяснить, почему ситуация не может быть решена, или будет решаться очень долго. Такое мнение высказал 28 сентября политолог республики Виталий Обедин, комментируя намерение главы региона Айсена Николаева провести кадровые перестановки.

Перестановки

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«Глава заявил, что волеизъявление граждан — сигнал, который он услышал. И этот сигнал говорит: власть нуждается в обновлении. Население требует новых решений и новых подходов к закостеневшим проблемам. Ну дай-то бог. Сегодня власть в Якутии местами удивительно аморфная: нередко отсутствует персональная ответственность исполнителей, а главным умение специалиста на госслужбе считается искусство объяснить, почему ситуация не может быть решена, или будет решаться о-очень долго», — отметил Виталий Обедин.

Он пояснил, что кадровые перестановки стоит начать с отрасли образования и вспомнил, что в этой сфере допущено много ошибок. Список недочётов большой: длительные задержки субсидий по частным детским садикам, провал со школой №1, снос коррекционной школы №34, продление учебы в аварийном здании школы №9, жуткие конфликты в интернатах, сомнительный замминистра.

«И, конечно, нужна перебалансировка. То же минэкологии определенно нужно усиливать, повышать его статус и функционал. На место Сахамина нужно искать не какого-то эколога или рядового номенклатурного функционера, в биографии которого есть строчка «лесник», а человека с экономическим образованием и неукротимой пробивной энергией. Его задачей должно стать вытаскивание федеральных средств из всех программ, в которые мы только можем зайти», — констатировал Виталий Обедин.

Как сообщало ИА REGNUM, В Якутии есть проблемы, которые решаются не так быстро, как хотелось бы, и это станет поводом для серьёзных кадровые перестановок. Об этом заявил во время прямой линии 27 сентября глава республики Айсен Николаев.