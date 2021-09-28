Власть в Якутии местами удивительно аморфная — эксперт
Якутск, 28 сентября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Главным умение специалиста на госслужбе в Якутии считается искусство объяснить, почему ситуация не может быть решена, или будет решаться очень долго. Такое мнение высказал 28 сентября политолог республики Виталий Обедин, комментируя намерение главы региона Айсена Николаева провести кадровые перестановки.
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Он пояснил, что кадровые перестановки стоит начать с отрасли образования и вспомнил, что в этой сфере допущено много ошибок. Список недочётов большой: длительные задержки субсидий по частным детским садикам, провал со школой №1, снос коррекционной школы №34, продление учебы в аварийном здании школы №9, жуткие конфликты в интернатах, сомнительный замминистра.
Как сообщало ИА REGNUM, В Якутии есть проблемы, которые решаются не так быстро, как хотелось бы, и это станет поводом для серьёзных кадровые перестановок. Об этом заявил во время прямой линии 27 сентября глава республики Айсен Николаев.