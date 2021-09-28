Москва, 28 сентября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Минпромторг РФ намерен продолжить эксперимент по внедрению системы tax free в стране до конца 2022 года, а также распространить систему ещё на пять регионов — Амурскую, Владимирскую, Иркутскую, Псковскую области и Камчатский край. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Dantk.ru Tax Free

«Минпромторг России разработал проект постановления правительства Российской Федерации с изменениями в порядок оказания услуги такс фри — проекта по компенсации иностранным гражданам НДС при вывозе товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС. Предлагается продлить период эксперимента по такс фри до 31 декабря 2022 года, а также расширить географию проекта, добавив в перечень мест размещения оказания услуги такс фри еще несколько субъектов», — говорится в сообщении.

Как подчеркнул глава министерства Денис Мантуров, такой шаг положительно скажется на повышении занятости в сфере розничной торговли, и для стимуляции покупательской активности зарубежных туристов ведомство предлагает расширить перечень регионов, в которых действует tax free.