Уфа, 28 сентября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Направления для увеличения экспорта продукции башкирских производителей в Казахстан обсудил глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым. Об этом 28 сентября сообщил глава Башкирии на своей странице в социальной сети.

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Хабиров отметил, что в настоящее время Казахстан является главным торгово-экономический партнёром Башкирии на пространстве СНГ. В январе-июне текущего года товарооборот составил порядка 200 млн долларов с ростом на 28%.

Глава региона подчеркнул, что в товарообороте — сотни видов продукции. При этом большая доля приходится на товары с высокой добавленной стоимостью.

«На встрече с премьер-министром Республики Казахстан Аскаром Узакпаевичем Маминым обсудили направления для роста экспорта продукции наших компаний. Речь идет о поставках промышленного оборудования, продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности, сельхозтехники, медицинского оборудования», — сообщил Хабиров, отметив, что руководство республики заинтересовано в появлении новых совместных предприятий.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Казахстане откроют представительство Конгресс-бюро Башкирии.