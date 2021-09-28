Москва, 28 сентября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Сегодня, 28 сентября, в пресс-центре REGNUM проходит круглый стол на тему «Яндекс — агрегатор или манипулятор?».

Иван Шилов ИА REGNUM Возможно ли свобода в интернете при условии существования гигантов-монополистов

Эксперты обсуждают возможность свободы в интернете при условии существования гигантов-монополистов.

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На YouTube-канале ИА REGNUM будет доступна онлайн-трансляция мероприятия. Приглашаем присоединиться к просмотру.

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