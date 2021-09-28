Онлайн: «Яндекс — агрегатор или манипулятор?»
Москва, 28 сентября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Сегодня, 28 сентября, в пресс-центре REGNUM проходит круглый стол на тему «Яндекс — агрегатор или манипулятор?».
Иван Шилов ИА REGNUM
Возможно ли свобода в интернете при условии существования гигантов-монополистов
Эксперты обсуждают возможность свободы в интернете при условии существования гигантов-монополистов.
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На YouTube-канале ИА REGNUM будет доступна онлайн-трансляция мероприятия. Приглашаем присоединиться к просмотру.
Участники:
- Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем (модератор);
- Евгений Варшавский, политолог;
- Сергей Русских, политолог, общественный деятель;
- Оксана Туляева, блогер, политический аналитик;
- Юрий Баранчик, шеф-редактор ИА REGNUM, политический аналитик;
- Светлана Земскова, адвокат;
- Владимир Лепехин, директор Института ЕАЭС.