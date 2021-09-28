Пекин, 28 сентября, 2021, 11:25 — ИА Регнум. Предложение о проведении саммита по контролю над вооружениями с участием пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, которую ранее выдвинуло правительство Франции, поддерживают власти Китая. Об этом 28 сентября заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Синьхуа Хуа Чуньин, Представитель МИД КНР

«Китай поддерживает данную инициативу проведения встречи СБ ООН на высшем уровне», — сказала она в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан заявил, что саммит стран — постоянных членов Совбеза ООН предлагает созвать Франция.

Напомним, 22 сентября постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что лидерам стран — постоянных членов Совбеза ООН необходимо встретиться.