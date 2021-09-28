Москва, 28 сентября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. За семь месяцев в рамках системы ОМС было потрачено почти 300 млрд рублей на лечение COVID-19 в стационарах. Об этом на форуме пациентоориентированных инноваций заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Council.gov.ru Михаил Мурашко

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

«Сегодня за семь месяцев почти 300 миллиардов рублей система ОМС потратила только на лечение коронавирусной инфекции в стационарах», — сказал Мурашко.

Он назвал инфекцию управляемой, в том числе по причине существования вакцин, однако констатировал, что у людей нет приверженности к профилактике: «Это, конечно, не относится ко всем, это определенная группа населения, но она, к сожалению, влияет очень сильно на нашу общую безопасность».