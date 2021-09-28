Москва, 28 сентября, 2021, 11:25 — ИА Регнум. Почему в России наблюдается низкий спрос на электромобили, рассказал эксперт Вячеслав Субботин в интервью порталу «Народные Новости».

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По словам эксперта, у электрокаров в России крайне ограниченная область применения. Так, Субботин отметил, что пока не существует аккумуляторной батареи, которая смогла бы на равных конкурировать с топливным баком по ряду параметров.

Недостаток аккумуляторов в России связан прежде всего с климатическими особенностями страны, на которые батареи не рассчитаны. Эксперт отметил, что аккумуляторы садятся и теряют ёмкость на морозе. Поэтому электрокары будут пользоваться большей популярностью там, где среднесуточная температура держится на уровне +20 градусов.

Ещё одна причина непопулярности электрокаров — это многоэтажная застройка российских городов. Электрокары скорее предназначены для жителей городов с одноэтажной застройкой, где можно без особых проблем оставить батареи заряжаться и спокойно заниматься своими делами. Таким образом, заряжать электрокары в общественных местах не так удобно.

Автовладельцы скорее отдадут предпочтение автомобилю с традиционным двигателем внутреннего сгорания, который можно заправить за считанные минуты. Они не будут ждать порядка 20 минут пока зарядится аккумулятор у электрокара, добавил Субботин.

Напомним, российский холдинг «Автотор» планирует начать выпуск электрокаров с газовыми моторами в 2024 году.

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