Владикавказ, 28 сентября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. В Северной Осетии от COVID-19 излечили 102-летнюю женщину. Пациентка Республиканской клинической больницы попала в стационар в августе 2021 года. Спустя две недели интенсивного лечения, бабушку выписали, сообщили в медорганизации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Пациентка поступила к нам 25 августа. При первичном осмотре и проведении КТ-исследования был выставлен диагноз: новая коронавирусная инфекция с поражением легочной ткани в объеме 30%. Спустя 13 дней интенсивного лечения пациентка была выписана», — приводит слова главврача больницы Астана Митциева ГТРК «Алания».

Напомним, в последнее время в Северной Осетии наблюдается тенденция снижения числа новых случаев заражения коронавирусом. Ежедневно выписываются в связи с выздоровлением почти двое больше людей, чем выявляется новых случаев заболевания.

Так, по данным федерального оперативного штаба на 27 сентября, за последнюю неделю прирост числа пациентов с ковид не превышает 70 человек в сутки, в то время как выздоравливают более 100 человек в день.