Москва, 28 сентября, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Цена газа в Европе может продолжить расти и побить новые рекорды в случае холодной зимы и физического недостатка газа на рынке, считает старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Главное испытание для цен и потребителей газа будет зимой — в случае холодной погоды и физического недостатка цены могут взлететь еще выше, чем сейчас», — цитирует его ТАСС.

По его словам, текущий рост цен отражает продолжающуюся конкуренцию европейских и азиатских покупателей за СПГ, низкую заполненность европейских газохранилищ и недостаточный рост предложения со стороны крупнейших поставщиков газа в Европу.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость газа в Европе вновь побила рекорд. Так, в ходе торгов на бирже ICE 28 сентября впервые в истории цена на голубое топливо перешагнула отметку $1000 за 1 тыс. кубических метров.

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