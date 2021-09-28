Симферополь, 28 сентября, 2021, 11:20 — ИА Регнум. В Республике Крым подтверждён 361 новый случай заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 28 сентября. Накануне, 27 сентября, сообщалось о 352 новых заразившихся.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки с выздоровлением после COVID-19 выписаны 432 пациента, за тот же период зарегистрирована смерть ещё 11 ковид-пациентов. На 28 сентября в стационарах с коронавирусом и пневмонией находятся 2 934 человека, амбулаторно лечатся 4 753 пациента.

Всего с начала пандемии в Крыму коронавирусом заразились 78 492 человек, 67 435 пациентов выздоровели, скончались 2 559 крымчан с подтверждённым заражением коронавирусом.