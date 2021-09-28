Москва, 28 сентября, 2021, 11:20 — ИА Регнум. В тренерский штаб сборной России по хоккею войдут Олег Знарок и Валерий Брагин. Об этом 28 сентября сообщается на сайте Федерации хоккея России (ФХР).

Дарья Антонова ИА REGNUM Олег Знарок

Отмечается, что Знарок и Брагин будут работать в команде в качестве консультантов главного тренера.

«Мы благодарим их за согласие работать на этой должности. Эти опытные специалисты будут помогать нашей команде во время подготовки и участия в Олимпиаде», — заявил глава ФХР Владислав Третьяк.

Напомним, 24 сентября было объявлено, что сборную России вместо Валерия Брагина возглавит Олег Знарок. Однако 28 сентября ФХР назначила главным тренером Алексея Жамнова.