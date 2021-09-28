Канберра, 28 сентября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Корпорация Google своим доминирующим положением на рынке онлайн-рекламы Австралии наносит ущерб издателям, рекламодателям и, в конечном счете, потребителям. С таким заявлением выступил антимонопольный регулятор страны, сообщает 28 сентября ABC News.

Robert Scoble Google

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По данным Австралийской государственной комиссии по защите конкуренции и прав потребителей (ACCC), которая выявила в деятельности крупного технологического гиганта серьёзные нарушения принципов добросовестной конкуренции, в 2020 году более 90% рекламы попали на рынок по крайней мере через один сервис Google. Также выяснилось, что корпорация использует своё положение, чтобы отдавать предпочтение собственным сервисам и защищать их от конкуренции.

Кроме того, регулятор заявляет, что Google, которая принадлежит Alphabet Inc, извлекла выгоду из огромного количества персональных данных австралийцев об использовании Интернета из своей поисковой системы, картографического сервиса и сервиса потокового видео YouTube.

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Издание пишет, что регулирующий орган намерен получить специальные полномочия для устранения дисбаланса в доступе рекламодателей к потребительским данным. Также для решения проблем рынка рекламных технологий регулятор вышел к властям страны с рекомендацией «создать правила для регулирования конфликтов интересов и обеспечения добросовестной конкуренции среди поставщиков рекламных технологий». Ожидается, что принципы создания этих правил и правовых основ для их применения будут представлены комиссией в сентябре 2022 года.