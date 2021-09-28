Санкт-Петербург, 28 сентября, 2021, 11:32 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге, несмотря на привлекательность региона для трудовых мигрантов из других регионов России и из-за рубежа, не хватает около 30 тыс. трудовых мигрантов. Такие цифры обнародовали в Центре занятости населения Петербурга.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

На начало 2020 года в Северной столице трудились 280 тыс. иностранных мигрантов, включая граждан Белоруссии, Армении и Киргизии.

«Ограничительные меры, возникшие в результате пандемии, создали определенный дефицит кадров в данном сегменте рынка, который, по оценке комитета по труду и занятости населения, составляет на данный момент порядка 30 тыс. человек. Это ощутимо для отдельных отраслей, где мигрантов традиционно занято много, и побуждает работодателей и власти города искать внутренние пути решения», — заметили в пресс-службе Центра.

Например, в строительной отрасли руководители компаний предпринимают определенные шаги, чтобы заместить трудовых мигрантов гражданами РФ, но пока проблема не решена. А нехватку кадров в индустрии гостеприимства часть предпринимателей решает наймом студентов.

«Рост зарплатных предложений и гибкий график работы повышает привлекательность вакансий в этой сфере. Один из способов решения проблемы в перспективе — сотрудничество городских предприятий с ссузами в подготовке кадров», — отметили в Центре.

Для ряда сфер выходом из кадрового дефицита может стать развитие гибких форм занятости: привлечение временных сотрудников на высокий сезон или в формате неполной занятости в период пиковых нагрузок. Эти форматы уже активно использует ритейл.