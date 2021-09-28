Якутск, 28 сентября, 2021, 11:21 — ИА Регнум. В Якутске жители долго ждут ответа на свои звонки на «горячую линию» учреждений здравоохранения. Жалобы якутян зафиксировал центр управления регионом, сообщает 28 сентября корреспондент ИА REGNUM.

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Чтобы дозвониться до «горячей линии», пациентам приходится ждать более 10 минут, отметили в ЦУР.

«В ноябре прошлого года были вопросы по кол-центру городской больницы №3, но потом докладывали, что все решилось. Видимо, сегодня служба опять перегружена из-за сезонного ОРВИ и ковида. Прошу минздрав решить вопрос, и если есть необходимость, подключить министерство цифровизации», — дал указание глава Якутии Айсен Николаев.

Также зафиксировано множество жалоб от якутян на музыку, которую слушают те, кто ждёт ответа на звонок в кол-центр. Люди сочли неподходящей для ситуации песню Бобби Макферрина «Don't Worry, Be Happy». Трек заменили на более нейтральный.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии остаётся напряжённой ситуация по COVID-19. Все школы города закрыты на карантин до 8 октября, в столице республики увеличивают количество мест в ковидном госпитале.