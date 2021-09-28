Чебоксары, 28 сентября, 2021, 11:17 — ИА Регнум. Конкурс в Чувашии по созданию эскиза памятной медали, посвящённой строительству в 1941 — 1942 годах Сурского и Казанского рубежей, привлёк «героической темой». А сами участницы строительства рубежей вызвали «сострадание, понимание, удивление и восхищение». Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил автор памятной медали, народный художник России Геннадий Правоторов.

Cap.ru Эскиз медали в честь 80-летия строительства Сурского рубежа в Чувашии

По его словам, он знал, что в годы Великой Отечественной войны строились оборонительные рубежи, но в глубину тематики погрузился при создании эскиза памятной медали труженикам фронтового тыла. И его потрясли масштабы и героизм женщин.

«Я откликнулся на суровую тему, героическую тему, трудную. Женщины ведь не просто рыли окопы и ходы сообщения, но и ещё противотанковые рвы. И вручную вырыли не 4 км, даже не 40, а 400 км! В такое невозможно сегодня даже поверить. Поэтому я не скажу, что вдохновился, тут, скорее, сострадание, понимание, удивление и восхищение. И решил отразить этот героический труд женщин в фуфайках и тулупах с лопатами и кирками. Женщин, могучих духом, патриотизмом», — рассказал Геннадий Правоторов.

Он также добавил, что к этому труду «причастен» и председатель Союза художников Чувашии, заслуженный художник России Владимир Нагорнов, который дал ему «исходный информационный материал».

Напомним, что на рассмотрение конкурсной комиссии было представлено 11 работ. При выборе учитывались не только правила геральдики и фалеристики, но и художественная выразительность, эстетичный внешний вид, оригинальность.

Как сообщало ИА REGNUM, первые награждённые памятной медалью в честь 80-летия строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей — женщины. Именно женщины в годы Великой Отечественной войны составили основную часть трудовой мобилизации, на их плечи легла самая тяжёлая работа: рытьё окопов, танковых рвов и ходов сообщения.

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Напомним, в Козловском районе Чувашии появится федеральный мемориал «Строителям безмолвных рубежей», автором которого по итогам конкурса стал архитектор Константин Фомин.

Отметим также, что 2021 год в Чувашии посвящён трудовому героизму строителей Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода.