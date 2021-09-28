Охотск, Хабаровский край, 28 сентября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Синоптики прогнозируют в Хабаровском крае на конец сентября и 1 октября ухудшение погодных условий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Снегопад

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Непогода в основном затронет северные районы края.

«В связи с выходом циклона в Охотское море 30 сентября и ночью 1 октября прогнозируются дождь, мокрый снег и сильный ветер. Наиболее неблагоприятная метеорологическая обстановка будет в Охотском районе, где ожидаются сильные осадки, усиление ветра до 22−27 м/с», — пояснили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области предупреждают о значительном ухудшении погоды — существует вероятность возникновения чрезвычайной ситуации до межмуниципального уровня в четырёх городских округах.