Москва, , 11:31 — REGNUM Зампредседателя Совбеза России, лидер партии «Единая Россия»Дмитрий Медведев не стал претендовать на место с Государственной думе из-за статуса бывшего президента. Об этом он рассказал в опубликованном 28 сентября интервью RT.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

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Медведев прокомментировал предположение о том, что мог бы занять место спикера Госдумы. Таких слухи появились перед парламентскими выборами. По словам Медведева, в молодости он считал, что принимать законы в Госдуме, будучи «матёрым юристом», очень интересно. Но судьба сложилась иначе.

«Я просто, исходя из этого, могу сказать, что мне представляется — во всяком случае сейчас, — что для бывшего главы государства это не очень правильно. В силу вполне понятных причин», — сказал зампредседателя Совбеза.

Он отметил, что в настоящее время занимается важными и интересными вопросами, которые связаны с обеспечением национальной безопасности страны. Напомним, в 2008—2012 годах Медведев был президентом России, а в период с 2012 по 2020 год — председателем правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, Медведев объяснил сокращение числа политических партий в России конкурентной борьбой и их несоответствием закону.

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