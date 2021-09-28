Красноярск, 28 сентября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. К масштабным проверкам золотодобывающих компаний в Красноярском крае привлечены бойцы Росгвардии и авиация. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 сентября в региональном правительстве.

Цитата с сайта solov.ru Золотодобыча в Забайкалье

В регионе усилен контроль за работой золотодобывающих предприятий. Также в проверках участвуют представители прокуратуры и минэкологии. Применяется авиация. Например, с борта вертолёта было зафиксировано следующее нарушение: в Сухобузимском районе загрязнённые стоки из открытых отстойников сливались в реку Кузеево, на месте работала спецтехника. Взяты пробы воды.

В случае неоднократного несоблюдения природоохранного законодательства нарушителей ждёт приостановка деятельности на сутки, на 90 суток и вплоть до отзыва лицензии.

Всего в 2021 году инспекторы минэкологии края обследовали 150 водных объектов. Серьёзные нарушения допустили 28 золотодобывающих компаний. Материалы переданы в Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру.

Авиаобследования продолжатся до конца октября.