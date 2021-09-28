Москва, 28 сентября, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Главным тренером сборной России по хоккею назначен Алексей Жамнов. Об этом 28 сентября сообщается на сайте Федерации хоккея России (ФХР).

StrategicWebDesign_Net Хоккей

Напомним, 24 сентября президент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что сборную России на Олимпийские игры — 2022 возглавит Олег Знарок. Но потом он заявил, что ещё не подписан контракт с тренером.

Жамнов работал в тренерском штабе сборной России в качестве ассистента Олега Знарка на Кубке мира — 2016 и Олимпиаде-2018.

Читайте также: Олег Знарок вернулся в сборную России по хоккею