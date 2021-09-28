Мурманск, 28 сентября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Жителя Мурманска, отказавшегося платить штраф за нарушение масочного режима, приговорили к обязательным работам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФССП.

Дарья Драй ИА REGNUM В маске

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За отказ носить защитную маску в общественных местах мужчина был привлечен к административной ответственности и получил штраф — 2 тысячи рублей. Но оплачивать его он не торопился.

Тогда за дело взялись судебные приставы Первомайского округа. Мужчину уведомили о возбуждении исполнительного производства, предупредил об ответственности за неуплату, но все просьбы были проигнорированы.

Точку в этом дело поставил мировой суд. Мурманчанин признан виновным и получил очередное наказание в виде 20 часов обязательных работ, что не освобождает его от обязанности выплачивать назначенный ранее штраф.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее двух жителей Мурманской области арестовали на 10 суток за неуплату «антиковидного» штрафа.