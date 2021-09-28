Осака, Япония, 28 сентября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. В парке развлечений Super Nintendo World откроется новая большая зона, посвящённая Донки Конгу — популярному герою видеоигр. Об этом 28 сентября сообщает Kotaku.

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Новая зона будет похожа на джунгли, в которых обитает Донки Конг и его друзья. Её открытие запланировано на 2024 год.

Добавим, что Super Nintendo World — это парк развлечений, полностью посвящённый видеоиграм от компании Nintendo. Он располагается на территории Universal Studios Japan в Осаке (Япония).