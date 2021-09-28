Санкт-Петербург, 28 сентября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге количество соискателей на одну вакансию снизилось почти в четыре раза по сравнению с прошлым «пандемийным» годом. Об этом 28 сентября сообщили в пресс-службе Центра занятости населения Санкт-Петербурга.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Газета с вакансиями

Как отметили в Центре, с начала 2021 года ситуация на рынке труда в Петербурге улучшается, целевые значения по уровню занятости уже достигнуты. Сейчас на 25 848 человек в статусе безработного приходится 51 337 вакансий.

«Рынок труда в Петербурге активно восстанавливается», — отметили в Центре занятости.