Ростов-на-Дону, , 11:07 — REGNUM Алексей Логвиненко намерен сохранить пост сити-менеджера Ростова-на-Дону за собой. В ближайшие дни они подаст заявление на участие в конкурсе на замещение должности главы администрации областного центра, назначаемого по контракту.

Ростов-на-Дону Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я находился в Сколково, где защищал программу дальнейшего развития донской столицы не на год-два, а на целых десять лет. Такая программа крайне необходима Ростову вне зависимости, кто станет главой администрации», — сказал он изданию 1Rnd.ru.

В настоящее время заявки на участие в конкурсе подал бывший депутат Ростовской-на-Дону городской думы Анатолий Котляров. Он известен активной поддержкой жителей Донбасса. Ещё одним претендентом стал Дмитрий Олейников — председатель комиссии муниципального парламента по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

ИА REGNUM напоминает, что Логвиненко временно возглавил администрацию Ростова-на-Дону весной 2019 года. С осени 2019 года он полноправно руководит областным центром.

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