Минск, 28 сентября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. В настоящее время проект новой Конституции Белоруссии уже разработан. Об этом 28 сентября заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе расширенного заседания Конституционной комиссии страны, его слова приводит Агентство БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

По словам белорусского лидера, «месяцы напряженного труда, большой работы, споров, претензий друг к другу» остались позади.

«Я внимательно следил за процессом, слушал ваши выступления в средствах массовой информации. Словом, был вовлечен в происходящее. Можно констатировать, что есть вариант проекта нового основного закона страны», — сказал Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Содружество независимых государств (СНГ) является примером глубокой и равноправной интеграции суверенных стран, которые сохранили исторические, культурные и родственные связи между народами.