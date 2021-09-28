Москва, 28 сентября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. С 2011 года в Москве построен и введен в эксплуатацию 321 детский сад. Строительство новых детсадов в тех районах города, где это необходимо, продолжается. Об этом заявил мэр Сергей Собянин, сообщается на портале столичного правительства.

Government-nnov.ru Детский сад

По его словам, 1 сентября 2021 года в столице открыто девять новых детсадов на 2045 мест. В ближайшие три года планируют возвести несколько десятков — в основном в кварталах массовой застройки.

В этом учебном году в детсады пошли более 430 тыс. детей. По сравнению с 2010 годом количество воспитанников детсадов выросло в 1,5 раза (288,6 тыс. детей). Детсады оснащены современным учебным и спортивным оборудованием, развивающими игрушками и удобной детской мебелью.

Как сообщало ИА REGNUM, В Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) к новому учебному году 2021−2022 гг. введено в эксплуатацию рекордное количество школ и детсадов.

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