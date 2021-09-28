Магас, 28 сентября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. В Ингушетии план по вакцинации от коронавируса увеличили с 60% до 80%. Численность подлежащего прививкам контингента выросла теперь до 285 тыс. человек, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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«Обновленный план подлежащих вакцинации лиц в этом году составляет 285 635 человек. Количество граждан, привитых первым компонентом вакцины — 147 188 человек или 51,5% от плана. Завершили вакцинацию — 140 964 человека», — сообщила заместитель министра здравоохранения Амина Настаева.

По её словам, вакцинация против COVID-19 строго рекомендована всем пациентам, направленным на плановую госпитализацию или санаторно-курортное лечение. Настаева также отметила, что по темпам иммунизации Ингушетия занимает 40-е место по стране. В день в регионе прививают в среднем по 126 человек на 100 тыс. человек населения.

Напомним, в настоящее время в Ингушетии работают 22 стационарных прививочных пункта, пять мобильных пунктов и десять выездных бригад вакцинации.