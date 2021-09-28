Таллин, 28 сентября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Популярная ролевая игра Disco Elysium доберётся до консолей Xbox One и Xbox Series X/S уже 12 октября 2021 года. Об этом 28 сентября сообщает издание Game Informer.

Disco Elysium

В этот же день игра выйдет и на гибридной консоли Nintendo Switch. Добавим, что речь идёт о Final Cut — расширенном издании Disco Elysium.

Оригинальный релиз Disco Elysium состоялся в 2019 году. Игра рассказывает о похождениях полицейского-алкоголика, которые пытается раскрыть убийство и вернуть себе воспоминания.