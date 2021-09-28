Уфа, 28 сентября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. Законопроект о снятии запрета на продажу алкоголя в новогодние каникулы планируют рассмотреть в Башкирии. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Алкоголь

Сообщается, что правительство Башкирии внесло в госсобрание республики проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции в Республике Башкортостан».

Депутаты планируют рассмотреть данный законопроект в октябре.

«Документом предлагается исключить из действующего закона запрет на продажу алкоголя в период новогодних каникул. При этом остаются ограничения в День молодежи, День знаний и в дни проведения сабантуев», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания региона Константина Толкачева.

Сообщается, что сейчас в Башкирии введен полный запрет на розничную торговлю алкоголем 3 января, а 4, 5 и 6 января ограничено время ее продажи с 14 часов до 10 часов следующего дня по местному времени. Эта норма была введена в республике в конце 2019 года.

«Наш закон во многом экспериментальный, не имеет аналогов в России. Во время его принятия депутаты опирались, в том числе, и на данные, согласно которым, каждый год январь становится пиковым месяцем по количеству смертей, связанных с алкоголем. Инициатор законопроекта об отмене запрета на продажу, министерство торговли и услуг республики, мотивирует свое предложение снижением смертности от отравлений спиртсодержащей продукцией, а также улучшением ситуации на алкогольном рынке. Инициаторы считают, что законопроект исчерпал свою эффективность», — сообщил Толкачев.

Отмечается, что данный законопроект был поддержан на заседании общественного совета при министерстве, члены которого считают, что данные ограничения сохраняют спрос на суррогат.

Сейчас законопроект передан в комитет госсобрания по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму для изучения целесообразности его принятия.