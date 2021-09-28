Курган, 28 сентября, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Курганской межрайонной природоохранной прокуратурой опротестованы новые нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

RitaE Контейнер для мусора

Отмечается, что приказом регионального департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов от 9 сентября 2021 года были увеличены нормативы объёма накопления твёрдых коммунальных отходов (ТКО) для многоквартирных и индивидуальных жилых домов. На территории областного центра указанный норматив вырос на 21%, в городских и сельских поселениях Курганской области — на 23,5%.

Прокурорская проверка установила, что при проведении замеров массы и объёма ТКО департаментом неверно определены объёмы накопленного в контейнерах мусора. Зачастую, при наличии на площадке одного контейнера, согласно ведомостям, замеры производились по двум или трём контейнерам, либо при наличии на мусорной площадке многоквартирного дома четырёх контейнеров замеры проводили по двум.

Кроме того, в комиссию по проведению указанных замеров вошли представители регионального оператора по обращению с ТКО — ООО «Чистый город», непосредственно заинтересованного в увеличении объемов замеряемых отходов. При проведении замеров использовались весы без документов, представленные региональным оператором.

Данные обстоятельства могли оказать существенное влияние на утверждённые итоговые нормативы образования ТКО.