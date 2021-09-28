Недовольство вакцинацией детей сравнили с пенсионной реформой
Москва, 28 сентября, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Стремление чиновников провести вакцинацию детей от коронавируса настораживает. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.
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"Лично меня настораживает стремление чиновников провести вакцинацию детей от коронавируса. Сначала людям говорили, что ковидом они почти не болеют, потом в СМИ по чуть-чуть стали появляться вбросы «экспертной» информации о необходимости проведения масштабной кампании по вакцинации, и вот теперь дошло до регистрации препарата. Более того, некоторые начали уже даже поговаривать о вакцинации новорожденных, и это тоже не может не беспокоить», — отметил Миронов.
Он предположил, что кампанию по вакцинации отдадут на откуп региональных властей. Им предложат самостоятельно принимать решение в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе. В итоге до уроков начнут допускать только вакцинированных детей, а всех остальных до очных уроков не допустят и в добровольно-принудительном порядке предложат перейти на «удалёнку».
"Сложно представить, насколько негативно отреагируют на такую принудиловку родители. По масштабам общественного недовольства проведение принудительной вакцинации детей от коронавируса будет сопоставимо с последствиями пенсионной реформы. Призываю сторонников такого радикального сценария развития событий отказаться от этой сомнительной и идеи», — заявил Миронов.
По сообщению Минздрава, министерство получило пакет документов для проведения экспертизы вакцины от коронавируса для детей. По её результатам может быть принято решение о регистрации препарата.
В России проживает более 27 млн несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, и ещё почти 3 млн подростков в возрасте 16 до 18 лет.
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