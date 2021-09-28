Барнаул, 28 сентября, 2021, 11:03 — ИА Регнум. В июле 2021 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Алтайского края, включая малое предпринимательство, составила 32 377 рублей, что на 10,4% выше соответствующего периода прошлого года. Такие данные приводит территориальное управление государственной статистики.

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Реальная заработная плата (заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен) составила 102,5% к июлю 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года средняя заработная плата в РФ составила 58 782 рубля.

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Ранее о том, что губернатор Алтайского края Виктор Томенконе поверил, что по итогам 2021 года в регионе вырастет количество находящихся за чертой бедности жителей, да и число нынешних малоимущих тоже подозрительное, известило ИА «Амител». Глава региона напомнил, что зарплаты и пенсии в Алтайском крае постоянно растут, поэтому число бедных должно сокращаться.

«У меня остаются сомнения насчет этих 400 тысяч человек. Кто это такие? Мы не умеем считать бедных», — подчеркнул Томенко.

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