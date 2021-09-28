Ярославль, , 11:01 — REGNUM Ярославская областная дума прекратила полномочия депутата Александра Воробьева, который 25 августа скончался от осложнений после COVID-19. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Воробьев Yarduma.ru

На пленарном заседании Ярославской областной думы депутаты почтили память скончавшегося коллеги минутой молчания, а потом приняли решение о прекращении его полномочий. Теперь в сентябре 2022 года в одномандатном округе, в котором избирался Александр Воробьев, пройдут довыборы депутата облдумы.

Еще одного депутата дума потеряла в конце декабря 2020 года, когда Алексей Константинов погиб в дорожно — транспортном происшествии. На довыборах 17−19 сентября депутатом избран Илья Осипов. Однако он пока продолжает оставаться депутатом Госдумы VII созыва, и сможет присоединиться к облдуме после прекращения своих федеральных полномочий. На данный момент в Ярославской областной думе остается 48 депутатов.

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