Москва, 28 сентября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проработать вопрос о единовременной замене трамвайного полотна и дорожного покрытия, сообщает 28 сентября сайт правительства России.

NVO Трамвайные пути

Поручение дано по итогам поездки в Саратовскую область. Глава правительства посещал трамвайное депо Кировского района Саратова и узнал от работников, что в городе давно не меняли трамвайное полотно, при этом во многих местах оно лежит на одном уровне с асфальтом, и логично было бы его менять одновременно с дорожным покрытием, используя один источник финансирования.

«Но сейчас такой вариант не предусмотрен, — отметили в правительстве. — Михаил Мишустин поручил решить этот вопрос».

Согласно поручению, Минфин и Минтранс до 1 ноября должны внести в правительство проект федерального закона, который разрешит использовать средства дорожного фонда на реконструкцию трамвайного полотна при проведении дорожных работ.