Петрозаводск, 28 сентября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. В Республике Карелия с начала 2021 года произошло 37 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, не имеющих права управления транспортным средством, в которых 53 человека травмированы, 12 человек погибли. Об этом 28 сентября сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Водительское удостоверение

Например, в Олонецком районе был остановлен 55-летний водитель, который управлял автобусом, не имея права управления этим транспортным средством. Также водитель привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством без тахографа (ст.11.23 ч.1 КоАП РФ), за отсутствие полиса ОСАГО (ст.12.37 ч. 2 КоАП РФ).

В Кондопожском районе инспекторы ДПС отстранили от управления 55-летнего мужчину — водителя автомобиля ВАЗ, у которого истек срок действия водительского удостоверения. Нарушители привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ, предусмотрено наказание — штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.

«Водительское удостоверение, срок действия которого истек, является недействительным. Проверьте срок действия своего водительского удостоверения, возможно, его необходимо заменить», — напомнили в ведомстве.