Самара, 28 сентября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Самарские «Крылья Советов» обратились в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (РФС) по поводу работы арбитров в матче девятого тура чемпионата России с «Зенитом». Об этом 28 сентября сообщил спортивный директор клуба Сергей Корниленко.

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«Мы обратились в экспертно-судейскую комиссию РФС по четырём эпизодам в матче с «Зенитом», — цитирует Корниленко «Чемпионат».

Он отметил, что к таким эпизодам относятся единоборство Дзюбы и Чернова, когда форвард «Зенита» забил гол, а также пенальти в ворота «Крыльев Советов», игра рукой хавбека «Зенита» Барриоса и момент, когда защитник «Зенита» Чистяков ударил локтем нападающего самарского клуба Максима Глушенкова.

По его словам, по этим моментам вопросы возникли у всех.

Напомним, 25 сентября «Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счётом 2:1.