Токио, 28 сентября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Хидеаки Нишино, старший вице-президент отдела планирования и управления платформами в Sony заявил, что разработчики планируют добавить множество новых функций на консоль PlayStation 5. Об этом 28 сентября сообщает издание Eurogamer.

Иван Шилов ИА REGNUM PlayStation 5

«Когда я оглядываюсь на список вещей, которые нам ещё предстоит сделать — их действительно много», — рассказывает Нишино. По словам разработчика, некоторые идеи для улучшения функционала консоли компании подсказывают фанаты этой платформы. Sony планирует учитывать их пожелания.

Добавим, что PlayStation 5 — это консоль нового поколения от компании Sony. Её релиз состоялся в ноябре 2020 года.