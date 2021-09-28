Саратов, 28 сентября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Пенсионерка из Саратова стала жертвой телефонных мошенников. Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию и рассказала о том, что общалась якобы с сотрудником службы безопасности банка.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Саратовской области, неизвестный, представившись сотрудником службы безопасности банка, поведал о несанкционированных операциях по счетам женщины. Чтобы предотвратить действия злоумышленников, необходимо передать коды из смс-сообщений и обналичить имеющие деньги, а затем перевести их на безопасный счет.

Пенсионерка передала незнакомцу пароли, со счетов были списаны сбережения в сумме 658 тыс. рублей. В отделениях разных банков женщина обналичила 1505 тыс. рублей, оформила два кредита на общую сумму в 685 тыс. рублей и все деньги перевела на неизвестные счета. Общая сумма ущерба составила 2 млн 848 тыс. рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

ИА REGNUM напоминает, мошенники обогатились за счет 67-летней жительницы Саратова на 1,6 млн рублей, часть из которых женщина взяла в кредит.

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