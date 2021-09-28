Южно-Сахалинск, 28 сентября, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл с проверкой боеспособности системы противоракетной обороны в Сахалинскую область, где в Южно-Сахалинске посетил зенитно-ракетный полк, входящий в состав Восточного военного округа.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

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В ходе поездки Патрушеву было доложено о боевом дежурстве ракетчиков воинской части объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, а также о новом вооружении, предназначенном для уничтожения современных и перспективных средств воздушно-космического нападения.

Также секретарь Совбеза понаблюдал за развёртыванием новейших ЗРС С-400 «Триумф», который поступил на вооружение российской армии в декабре 2020 года. Во время тренировки военнослужащие получили учебный сигнал о нарушении воздушной границы России условным неприятелем и в кратчайшие сроки обнаружили и захватили учебную цель.

Кроме того, Патрушев обсудил с временно исполняющим обязанности командующего войсками ВВО Евгением Никифоровым оперативную обстановку на дальневосточном направлении, а также вопросы социального обеспечения военнослужащих и их семей.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле военные Южного военного округа (ЮВО) провели учения по обороне объектов Черноморского флота ВМФ России, в ходе которых были проведены электронные пуски ракет систем ПВО С-400 «Триумф».