Екатеринбург, 28 сентября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на тротуарах появилось две выделенные линии для самокатов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На самокате

Пока это сделано в виде эксперимента. Одна линия создана на проспекте Ленина, а вторая — на набережной городского пруда. Общая их протяжённость составила почти три километра.

До зимы у жителей и гостей города будет возможность их оценить. Если эксперимент удастся, то уже весной нововведение могут распространить на весь город.